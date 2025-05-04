Філіппо Індзагі повернув Пізу в Серію А після 34-річної перерви

Піза, слідом за Сассуоло, стала другою командою, яка гарантувала собі вихід в Серію А на наступний сезон. Сьогодні, 4 травня, команда Філіппо Індзагі у матчі 36 туру Серії В на виїзді програла Барі 0:1. Проте найближчий переслідувач Пізи, Спеція, зазнала поразки від Реджани 1:2.

За два тури до фінішу чемпіонату Спеція відстає від команди Індзагі-старшого на 9 балів і уже не має навіть теоретичних шансів на друге місце. Таким чином, Піза повернеться в Серію А після 34-річної перерви.

Володар ще однієї путівки в Серію А стане відомий за підсумками плейоф, у якому візьмуть участь команди, які посядуть 3 – 8 місця у турнірній таблиці.

Також сьогодні, 4 травня, визначилася перша команда, яка вилетить із Серії А за підсумками поточного сезону. Нею стала Монца, яка сьогодні зазнала поразки 0:4 від Аталанти та втратила навіть математичні шанси врятуватися від вильоту.