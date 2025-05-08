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Матч між Шахтарем і Динамо побив рекорд сезону за переглядами

Олексій Мурзак — 8 травня 2025, 19:15
Матч між Шахтарем і Динамо побив рекорд сезону за переглядами
ФК Динамо

Матч між Шахтарем та Динамо, який відбувся у 26 турі Української Прем'єр-ліги, переглянула рекордна аудиторія сезону – майже 700 тисяч людей.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Там зазначили. що враховуючи відсутність трансляції в YouTube чи на інших безкоштовних джерелах, це просто феноменальний показник, адже кожен із 692 690 глядачів дивився матч вітчизняних грандів на платних кабельних та ОТТ-платформах.

За даними агенції Bigdata, під час матчу Шахтар – Динамо телеканал УПЛ ТБ зібрав найбільшу частку аудиторії серед понад 300 українських телеканалів (колосальні 19,8%), значно випередивши загальнонаціональні інформаційні та розважальні канали.

Нагадаємо, поєдинок завершився з рахунком 2:2.

Як відомо, у поточному сезоні команди ще зіграють між собою у фіналі Кубку України, який відбудеться 14 травня у Житомирі.

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