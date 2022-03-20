Український уряд готовий відпустити за кордон Василя Ломаченка та Олександра Усика, щоб вони готувалися до наступних боїв.

Про це розповів голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

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"Чудовий український уряд співпрацює з нами, якщо говорити про Ломаченка та Усика. Там розуміють приголомшливу публічну цінність того, щоб вони залишили Україну, тренувалися та брали участь у титульних боях. Я сподіваюся, що війна незабаром закінчиться, але якщо ні, то доведеться повертатися до оборони.

Так що я не знаю, як в обох хлопців, чи приймуть вони пропозицію міністра культури України покинути країну і готуватися до бою", - сказав Арум.