Срна прибув на переговори щодо наступного тренера Шахтаря

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна прилетів до Стамбулу на переговори з головним тренером Еюпспора Ардою Тураном.

Про це повідомляє Ягіз Сабунчуоглу.

🚨 Shakhtar Donetsk Sportif Direktörü Darijo Srna, İstanbul'a geldi ve Arda Turan ile görüştü. https://t.co/hu0Xa810Bd — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) May 8, 2025

За його інформацією, зустріч між Срною та Тураном уже відбулася, проте її результати наразі невідомі.

Вперше про інтерес Шахтаря до Турана повідомлялося в середині квітня. 4 травня стало відомо, що переговори з 38-річним турецьким фахівцем уже розпочалися.

Туран очолив Еюпспор у 2023 році, а вже у 2024-му вивів клуб у вищий дивізіон Туреччини. У поточному сезоні команда, за яку виступає ексфутболіст "гірників" Тарас Степаненко, йде на 6 місці Суперліги після 32 зіграних матчів.

Для Турана Еюпсор – це перший клуб у тренерській кар’єрі. В якості гравця Арда виступав за Галатасарай, Манісаспор, Атлетико, Барселону та Істанбул Башакшехір.

Шахтар наразі очолює Маріно Пушич. Під його керівництвом команда йде третьою в УПЛ, уже втративши навіть математичні шанси на чемпіонство.