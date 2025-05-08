Срна прибув на переговори щодо наступного тренера Шахтаря
Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна прилетів до Стамбулу на переговори з головним тренером Еюпспора Ардою Тураном.
Про це повідомляє Ягіз Сабунчуоглу.
За його інформацією, зустріч між Срною та Тураном уже відбулася, проте її результати наразі невідомі.
Вперше про інтерес Шахтаря до Турана повідомлялося в середині квітня. 4 травня стало відомо, що переговори з 38-річним турецьким фахівцем уже розпочалися.
Туран очолив Еюпспор у 2023 році, а вже у 2024-му вивів клуб у вищий дивізіон Туреччини. У поточному сезоні команда, за яку виступає ексфутболіст "гірників" Тарас Степаненко, йде на 6 місці Суперліги після 32 зіграних матчів.
Для Турана Еюпсор – це перший клуб у тренерській кар’єрі. В якості гравця Арда виступав за Галатасарай, Манісаспор, Атлетико, Барселону та Істанбул Башакшехір.
Шахтар наразі очолює Маріно Пушич. Під його керівництвом команда йде третьою в УПЛ, уже втративши навіть математичні шанси на чемпіонство.