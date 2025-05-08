Збив потяг: олімпійський призер з регбі загинув на шляху на тренування

Джосая Райсуке, який вигралв срібну медаль зі збірною Фіджі з регбі на Олімпійських іграх 2024 року, загинув у віці 30 років.

Про це повідомляє L`Equipe.

Згідно з джерелом, сьогодні, 8 травня, спортсмен став жертвою ДТП. По дорозі на тренування його автомобіль збив потяг, коли регбіст перебував на залізничному переїзді неподалік тренувального центру своєї команди Кастр.

Його товаришів по команді, яких повідомили про трагедію, звільнили від тренування. Для них також створили психологічну групу.

Le Castres Olympique est en deuil.

C’est avec le cœur lourd que nous avons appris le décès ce matin dans un accident de la route de notre joueur Josaia Raisuqe.

Nous adressons nos sincères condoléances et pensées à sa famille ainsi qu’à ses proches. — Castres Olympique (@CastresRugby) May 8, 2025

Фіджієць прибув до Франції у 2015 році, де провів два сезони за Стад Франсе. Він виступав у Pro D2, в Невері, між 2017 і 2021 роками, перш ніж приєднатися до Кастра, з яким він зіграв понад 60 матчів і був фіналістом Топ-14 у 2022 році.

Минулого літа Райсуке виграв срібну медаль у регбі-7 на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, програвши у фіналі команді Франції.

Раніше стало відомо, що хорватський гандболіст був дискваліфікований на два роки – під час матчу він понівечив обличчя суперника.

Також з'явилася інформація, що відомого бігуна-марафонця дискваліфікували на 5 років за допінг.