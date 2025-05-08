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Бондарев: Я сподівався на кращий результат на першому етапі італійської Формули-4

Станіслав Лисак — 8 травня 2025, 18:44
Бондарев: Я сподівався на кращий результат на першому етапі італійської Формули-4
Prema Racing

Український пілот академії Вільямс та команди Prema Racing Олександр Бондарев сподівався краще виступити на першому етапі італійської Формули-4, що відбувся в Мізано.

Про це 16-річний гонщик розповів у коментарі Чемпіону.

Нагадаємо, що українець у першій гонці припустився помилки та не зміг фінішувати в заліковій зоні, проте у наступних трьох заїздах продемонстрував непогані результати.

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Олександр Бондарев після першого етапу італійської Ф-4 розташувався 10 місці в загальному заліку чемпіонату та на 4 позиції в заліку новачків.

"З огляду на мою швидкість, я сподівався на кращий результат, але тепер знаю, над чим потрібно працювати, готуючись до гонки у Валлелунзі. Повторюся: головне — вибороти високу позицію в кваліфікації", – сказав українеьсикй пілот.

Зазначимо, що команда українця Prema Racing наразі впевнено лідирує в Кубку конструкторів італійської Ф-4, випереджаючи конкурентів на понад 100 очок.

Наступний етап відбудеться з 23 по 25 травня на автодромі "Валлелунга", що знаходиться поблизу Риму.

Олександр Бондарев Формула-4 Вільямс Prema Racing

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