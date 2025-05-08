Грала тільки одна команда, – Йокич пояснив історично велику поразку Денвера

Зірковий центровий Денвера Нікола Йокич пояснив, чому його команда зазнала нищівної поразки від Оклахоми в другому матчі серії другого раунду плейоф НБА.

Слова чемпіона 2023 року наводить BasketNews.

Сьогодні, 8 травня, Тандер встановили кілька історичних досягнень завдяки розгромній перемозі над Наггетс з рахунком 149:106. Після гри "Джокер" зізнався, що суперник був занадто сильним.

"По суті, сьогодні грала одна команда. Вони були агресивні. Вони обходили нас, вони підбирали м'яч. Вони були просто кращими, вони були набагато, набагато кращими за нас сьогодні, і саме тому рахунок такий поганий", – сказав Йокич.

Сербський триразовий MVP НБА не дограв матч: ще до закінчення третьої чверті він зібрав шість фолів, через що достроково завершив гру. Нікола пояснив, що це сталося не через дратування ситуацією.

"О, ні. Думаю, я хотів поставити хороший заслін для Джамала (Мюррея), тому що вони фізично насідали на ньому. І, ви знаєте, таке трапляється".

Nikola Jokic fouled out in the 3rd quarter 😅 pic.twitter.com/zh6Cbmd4iI — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 8, 2025

Наостанок Йокич розповів, за рахунок чого він сподівається обіграти таку Оклахому.

"Просто намагатися боротися за позицію якнайкраще та розбиратися з наслідками".

У цьому матчі Нікола Йокич зібрав лінію з 17 очок, 8 підбирань та 6 передач за 6 втрат. Серія переїжджає в Денвер за рахунку 1-1.

Раніше з'явилася інформація, що триразового чемпіона НБА звинуватили у сексуальних домаганнях до 15-річної дівчинки.