Без гравців Арсенала. УЄФА назвав команду тижня в Лізі чемпіонів

Стала відома символічна збірна тижня в Лізі чемпіонів за версією УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

До збірної потрапили по чотири гравці команд-фіналістів турніру. Від Інтера це воротар Ян Зоммер, захисник Франческо Ачербі, хавбек Ніколо Барелла та форвард Лаутаро Мартінес ПСЖ представляють захисники Маркіньос і Ашраф Хакімі, хавбек Фабіан Руїс та вінгер Хвіча Кварацхелія.

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Ще три гравці представляють Барселону, яка вилетіла в півфіналі від Інтера – Герард Мартін, Френкі Де Йонг і Ламін Ямал. Арсенал, який вилетів у півфіналі від ПСЖ, не представлений у команді тижня жодним гравцем.

Фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером відбудеться в суботу, 31 травня в Мюнхені. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.