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Кличко: Зібрали понад 100 мільйонів євро допомоги Україні

Сьогодні 17:13 142 0
Володимир Кличко допомагає Україні
Кличко: Зібрали понад 100 мільйонів євро допомоги Україні
#Володимир Кличко

Джерело - ukrinform.ua.

Вже вдалося зібрати понад 100 мільйонів євро допомоги Україні завдяки ефірам на німецькому телебаченні.

Про це розповів ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко.

"Хочу подякувати нашим німецьким друзям. Ми з братом звернулися до бізнесу та простих громадян з проханням допомогти Україні та українцям, які сьогодні героїчно відбивають напади Росії.

За кілька днів, завдяки ефірам на німецькому телебаченні, спеціальним програмам та закликам на ньому вже вдалося зібрати понад 100 млн євро, а також залучити гуманітарну допомогу, медикаменти, товари першої необхідності, які вже сьогодні перебувають в Україні", — повідомив Кличко.

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