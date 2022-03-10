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Віталій Кличко: Народ росії має чинити тиск на владу та путіна

Сьогодні 15:24 209 0
Мер Києва висловився про диктатора, який розв'язав війну в Україні
Віталій Кличко: Народ росії має чинити тиск на владу та путіна
#Віталій Кличко

Джерело - bbc.com.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі, а нині київський міський голова Віталій Кличко висловився про віроломний напад росії на територію України і закликав громадян рф вплинути на їхнього шизанутого правителя путіна.

"Народ росії повинен чинити тиск на владу та путіна всередині країни. Вони мають показати, що це безглузда війна. Люди розплачуються за неї своїм життям. Вже загинули тисячі з обох боків.

Питання - навіщо? Навіщо ця війна? Через нашу ідею бути частиною ЄС, європейської сім'ї? Це причина? Путін не хоче бачити Україну незалежною. Він має шалену ідею повернути радянську імперію. Ми вже були в СРСР, назад не хочемо.

Ми бачимо нашу країну демократичною та сучасною. Тому ми боремося за наші цінності, засади нашої держави", - сказав Кличко.

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