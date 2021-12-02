Хейні: Лопес переміг Ломаченка і міг би виїжджати на цьому вічно

Колишній абсолютний чемпіон світу Теофімо Лопес міг усю кар'єру вихвалятися перемогою над Василем Ломаченком.

Про це заявив чемпіон WBC у легкій вазі Девін Хейні.

"Мені не подобається Теофімо Лопес. Я справді хотів, щоб наш бій відбувся. Лопес дивний. Я думаю, що з ним щось не так. Цього року у мене найкраще резюме у легкому дивізіоні. На папері ніхто не бився з сильнішими суперниками, ніж я", - заявив боксер.