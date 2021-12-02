Хейні: Лопес переміг Ломаченка і міг би виїжджати на цьому вічно

Джерело - DAZN.
Колишній абсолютний чемпіон світу Теофімо Лопес міг усю кар'єру вихвалятися перемогою над Василем Ломаченком.
Про це заявив чемпіон WBC у легкій вазі Девін Хейні.
"Мені не подобається Теофімо Лопес. Я справді хотів, щоб наш бій відбувся. Лопес дивний. Я думаю, що з ним щось не так. Цього року у мене найкраще резюме у легкому дивізіоні. На папері ніхто не бився з сильнішими суперниками, ніж я", - заявив боксер.
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"Лопес переміг Ломаченко і міг би виїжджати на цьому вічно. Він міг завершити кар'єру та сказати, що побив Ломаченко", – сказав Хейні.
Нагадаємо, Хейні викликав на бій Камбососа.