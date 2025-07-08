Визначився суперник Фрітца у півфіналі чоловічого Вімблдону

Друга ракетка світу іспанець Карлос Алькарас став суперником американця Тейлора Фрітца (5) у півфіналі Вімблдону. Чинний чемпіон змагань легко обіграв британця Кемерона Норрі (61).

Зустріч тривала лише 1 годину 40 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:3, 6:3.

Відеоогляд матчу

За поєдинок Алькарас 13 разів подав навиліт, зробив 4 подвійні помилки та 5 брейків. Його суперник виконав 3 ейси, 3 рази помилився на подачі та не спромігся на жоден брейк з 5 можливостей.

Wimbledon – Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: £21,902,000

Чвертьфінал, 8 липня

Карлос Алькарас (Іспанія) – Кемерон Норрі (Велика Британія) 6:2, 6:3, 6:3

Суперники провели сьомий очний поєдинок, іспанець переміг вп'яте і вийшов у свій восьмий півфінал турнірів Grand Slam. Алькарас виграв 23 поспіль матч цього року і 19 поспіль на Вімблдоні.

Нагадаємо, що Тейлор Фрітц обіграв у своєму чвертьфінальному поєдинку росіянина Карена Хачанова у чотирьох сетах.