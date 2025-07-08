Визначився суперник Фрітца у півфіналі чоловічого Вімблдону
Друга ракетка світу іспанець Карлос Алькарас став суперником американця Тейлора Фрітца (5) у півфіналі Вімблдону. Чинний чемпіон змагань легко обіграв британця Кемерона Норрі (61).
Зустріч тривала лише 1 годину 40 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:3, 6:3.
Відеоогляд матчу
За поєдинок Алькарас 13 разів подав навиліт, зробив 4 подвійні помилки та 5 брейків. Його суперник виконав 3 ейси, 3 рази помилився на подачі та не спромігся на жоден брейк з 5 можливостей.
Карлос Алькарас (Іспанія) – Кемерон Норрі (Велика Британія) 6:2, 6:3, 6:3
Суперники провели сьомий очний поєдинок, іспанець переміг вп'яте і вийшов у свій восьмий півфінал турнірів Grand Slam. Алькарас виграв 23 поспіль матч цього року і 19 поспіль на Вімблдоні.
Нагадаємо, що Тейлор Фрітц обіграв у своєму чвертьфінальному поєдинку росіянина Карена Хачанова у чотирьох сетах.