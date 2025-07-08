Бартулович вигнав з Металіста 1925 двох відомих гравців – джерело
Владлен Юрченко
Металіст 1925
Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович почав чистку складу.
Про це пише ТаТоТаке.
Повідомляється, що вчорашній контрольний матч проти Карабаха став останнім в Металісті 1925 для двох досвідчених гравців – захисника Василя Кравця та хавбека Владлена Юрченка.
Обидва гравці попрощалися з командою сьогодні зранку за рішенням тренерського штабу на чолі з Младеном Бартуловичем.
27-річний Кравець та 31-річний Юрченко були основними футболістами Металіста 1925 в минулому сезоні. Юрченко став ще й одним з кращих бомбардирів першої ліги, забивши 9 голів.
Контракт Кравця з харківським клубом спливає за рік. Угода Юрченка чинна до 31 грудня 2026-го.
Раніше повідомлялося, що Верес близький до підписання вінгера Металіста 1925.