Бартулович вигнав з Металіста 1925 двох відомих гравців – джерело

Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович почав чистку складу.

Про це пише ТаТоТаке.

Повідомляється, що вчорашній контрольний матч проти Карабаха став останнім в Металісті 1925 для двох досвідчених гравців – захисника Василя Кравця та хавбека Владлена Юрченка.

Обидва гравці попрощалися з командою сьогодні зранку за рішенням тренерського штабу на чолі з Младеном Бартуловичем.

27-річний Кравець та 31-річний Юрченко були основними футболістами Металіста 1925 в минулому сезоні. Юрченко став ще й одним з кращих бомбардирів першої ліги, забивши 9 голів.

Контракт Кравця з харківським клубом спливає за рік. Угода Юрченка чинна до 31 грудня 2026-го.

Раніше повідомлялося, що Верес близький до підписання вінгера Металіста 1925.