Хейні викликав на бій Камбососа

Чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Девін Хейні хоче провести бій з Джорджем Камбососом, який сьогодні переміг американця Теофімо Лопеса.

Про це заявив сам Хейні.

Congrats @georgekambosos well deserved victory you worked hard for it! Let’s make it happen for all the belts ! #RealUndisputed