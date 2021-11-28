Хейні викликав на бій Камбососа

Американець хоче отримати усі пояси легкої ваги

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Девін Хейні хоче провести бій з Джорджем Камбососом, який сьогодні переміг американця Теофімо Лопеса.

Про це заявив сам Хейні.

"Вітаю Джордж Камбосос, заслужена перемога, для якої ти багато працював! Проведемо бій, на кону якого стоятимуть усі титули", - зазначив Хейні.

Congrats @georgekambosos well deserved victory you worked hard for it! Let’s make it happen for all the belts ! #RealUndisputed — Devin Haney (@Realdevinhaney) November 28, 2021

Нагадаємо, що Хейні проведе поєдинок із Джозефом Діасом 4 грудня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.