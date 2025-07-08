Борнмут включився у боротьбу за голкіпера Челсі

Англійський Борнмут розпочав роботу над трансфером голкіпера Челсі Джордже Петровича.

Про це повідомляє Саша Тавольєрі.

Клуб Іллі Забарного запропонував за 25-річного воротаря збірної Сербії 25 мільйонів фунтів. Окрім Борнмута, боротьбу за голкіпера також ведуть Сандерленд і ще один неназваний клуб.

Минулий сезон Петрович провів у оренді у французькому Страсбурзі, де провів 31 матч і пропустив у них 38 голів, 10 разів відстоявши "на нуль". Контракт воротаря з Челсі діє до літа 2030 року.

В червні Петрович потрапив до списку з 13 гравців, яких Челсі планує продати влітку поточного року. Серед них також опинився атакувальний хавбек Крістофер Нкунку, який потрапив у сферу інтересів мюнхенської Баварії.