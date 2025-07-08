Син Анчелотті очолив Ботафого

Ботафого призначив Давіде Анчелотті на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Контракт із 35-річним італійським фахівцем розрахований на півтора року – до кінця календарного 2026 року. На посаді головного тренера Ботафого він замінив Ренато Пайву, який очолював команду з лютого поточного року.

Ботафого стане першим клубом у самостійній тренерській кар’єрі Давіде Анчелотті. З 2016 року син Карло Анчелотті був асистентом свого батька в усіх клубах, у яких він працював – Баварії, Наполі, Евертоні та мадридському Реалі.

Наприкінці минулого року Ботафогу вперше в історії виграв Кубок Лібертадорес, а також здобули третій титул чемпіона Бразилії, уперше з 1995-го.