Ентоні Девіс переніс операцію, щоб вилікувати давнє пошкодження

Зірковий бігмен Даллас Маверікс Ентоні Девіс вирішив перенести операцію,щоб позбутися проблем з оком.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

За інформацією джерела, 32-річний баскетболіст протягом минулого сезону часто отримував удари по обличчю, які зачіпали його око. Це призвело до пошкодження сітківки.

У зв'язку із цим Девісу провели хірургічну операцію з відновлення відшарування сітківки ока. Очікується, що він повністю відновиться і повернеться до початку тренувального табору Маверікс.

Dallas Mavericks All-Star Anthony Davis underwent a procedure to repair a detached retina that he suffered during the season, sources tell ESPN. Davis played through multiple hits to the face last year. He is expected to be healthy for next training camp. pic.twitter.com/Yz8vxBlp06 — Shams Charania (@ShamsCharania) July 8, 2025

Ентоні Девіс приєднався до Далласа у лютому цього року в результаті блокбастерного обміну Луки Дончича в Лейкерс.

З моменту свого переходу до Мавс "Брова" провів 9 матчів регулярного сезону, в яких набирав у середньому 20 очок, 10,1 підбирання, 4,4 передачі та 2,2 блок-шота.

Нагадаємо, що Даллас Маверікс домовилися з Кайрі Ірвінгом про підписання нового контракту.

Раніше стало відомо, що перший пік драфту НБА 2025 року Купер Флегг заробить за контрактом новачка у Далласі майже як праймовий ЛеБрон Джеймс.