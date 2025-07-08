Ентоні Девіс переніс операцію, щоб вилікувати давнє пошкодження
Зірковий бігмен Даллас Маверікс Ентоні Девіс вирішив перенести операцію,щоб позбутися проблем з оком.
Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.
За інформацією джерела, 32-річний баскетболіст протягом минулого сезону часто отримував удари по обличчю, які зачіпали його око. Це призвело до пошкодження сітківки.
У зв'язку із цим Девісу провели хірургічну операцію з відновлення відшарування сітківки ока. Очікується, що він повністю відновиться і повернеться до початку тренувального табору Маверікс.
Ентоні Девіс приєднався до Далласа у лютому цього року в результаті блокбастерного обміну Луки Дончича в Лейкерс.
З моменту свого переходу до Мавс "Брова" провів 9 матчів регулярного сезону, в яких набирав у середньому 20 очок, 10,1 підбирання, 4,4 передачі та 2,2 блок-шота.
Нагадаємо, що Даллас Маверікс домовилися з Кайрі Ірвінгом про підписання нового контракту.
Раніше стало відомо, що перший пік драфту НБА 2025 року Купер Флегг заробить за контрактом новачка у Далласі майже як праймовий ЛеБрон Джеймс.