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Ентоні Девіс переніс операцію, щоб вилікувати давнє пошкодження

Олексій Погорелов — 8 липня 2025, 21:33
Ентоні Девіс
Ентоні Девіс
Даллас Маверікс

Зірковий бігмен Даллас Маверікс Ентоні Девіс вирішив перенести операцію,щоб позбутися проблем з оком.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

За інформацією джерела, 32-річний баскетболіст протягом минулого сезону часто отримував удари по обличчю, які зачіпали його око. Це призвело до пошкодження сітківки.

У зв'язку із цим Девісу провели хірургічну операцію з відновлення відшарування сітківки ока. Очікується, що він повністю відновиться і повернеться до початку тренувального табору Маверікс.

Ентоні Девіс приєднався до Далласа у лютому цього року в результаті блокбастерного обміну Луки Дончича в Лейкерс.

З моменту свого переходу до Мавс "Брова" провів 9 матчів регулярного сезону, в яких набирав у середньому 20 очок, 10,1 підбирання, 4,4 передачі та 2,2 блок-шота.

Нагадаємо, що Даллас Маверікс домовилися з Кайрі Ірвінгом про підписання нового контракту.

Раніше стало відомо, що перший пік драфту НБА 2025 року Купер Флегг заробить за контрактом новачка у Далласі майже як праймовий ЛеБрон Джеймс.

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Ентоні Девіс

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