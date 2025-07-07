Нашестя росіянок: визначилися всі чвертьфінальні пари жіночих змагань на Вімблдоні

Визначилися останні чвертьфіналістки на Вімблдоні 2025. 7 липня бар'єр четвертого раунду подолали Белінда Бенчич (35, Швейцарія), Людмила Самсонова (19, -), Мірра Андрєєва (7, -) та Іга Швьонтек (4, Польща).

Бенчич обіграла Єкатерину Александрову (17, -) з рахунком 7:6(4), 6:4 і вперше у кар'єрі вийшла у чвертьфінал Вімблдону.

Далі швейцарка зустрінеться зі ще однією росіянкою Андрєєвою. Та легко впоралася з Еммою Наварро (10, США) – 6:2, 6:3. Бенчич і Андрєєва раніше не зустрічалися.

Третя росіянка, яка 7 липня виходила на корт, Самсонова, перемогла кривдницю Даяни Ястремської Джессіку Бузас Манейро (62, Іспанія) з рахунком 7:5, 7:5. У першій партії іспанка мала на своїй подачі подвійний сет-пойнт та не змогла його реалізувати.

Нарешті, Швьонтек впевнено виграла у Клари Таусон (22, Данія) – 6:4, 6:1. Полька лише вдруге в кар'єрі дійшла до чвертьфіналу Вімблдону й далі поки не заходила. За місце у півфіналі вона зіграє з Самсоновою, яку раніше обіграла в усіх чотирьох очних зустрічах.

Всі чвертьфінальні пари Вімблдону у жінок

Лаура Зігмунд (Німеччина) – Аріна Сабалєнка (-)

Анастасія Павлюченкова (-) – Аманда Анісімова (США)

Белінда Бенчич (Швейцарія) – Мірра Андрєєва (-)

Людмила Самсонова (-) – Іга Швьонтек (Польща)

Нагадаємо, що раніше стали відомі перші чвертьфінальні пари в чоловічому одиночному розряді.