Кроуфорд - Портер: Відео нокауту

У Лас-Вегасі (США)Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) технічним нокаутом переміг Шона Портер (31-4-1, 17 КО).

Бій завершися у 10 раунді. Кроуфорд спочатку зустрічним ударом відправив Шона в нокдаун, а незабаром претендент ще раз впав. Портер швидко піднявся на ноги, але його кут, а саме батько просигналізував про відмову від продовження поєдинку.

HERE COMES BUD.@terencecrawford drops Shawn Porter in R10 🥶#CrawfordPorter ESPN+ PPV: https://t.co/EOg8FcXj8F pic.twitter.com/9lYpNJMlUD