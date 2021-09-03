Гірн: Усик - найскладніший суперник у кар'єрі Джошуа

Функціонер оцінив готовність боксерів напередодні поєдинку

Джерело - Pro Boxing Fans.

Чемпіону WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) буде важко в рингу з Олександром Усиком (18-0, 13 KO).

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Джошуа зараз розслаблений, в хорошій формі, проводить відмінні спаринги. З ним все добре. Можу припустити, що Усик - найскладніший суперник у кар'єрі Джошуа. Але тут все ще можна поставити знак питання, чи дійсно це так?

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Усик адаптувався до суперважкої ваги, так що це вже буде проблемою. Можливо, ми отримаємо те, що бачили в бою проти Чісори. Не думаю, що цього буде достатньо для перемоги від нього", - зазначив Гірн.

Нагадаємо, Усик і Джошуа проведуть бій 25 вересня в Лондоні (Велика Британія) на стадіоні Тоттенгем Готспур.