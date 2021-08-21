Гвоздик: У Берінчика кар'єра не склалася

У Дениса Берінчика не дуже вдало пішла професійна боксерська кар'єра.

Гвоздик оцінив шанси Усика у бою з Джошуа

Так вважає колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО).

"Дивлячись з якого боку поглянути. Якщо просто збоку, не боксера, а товариша, то людина популяризується, заробляє гроші.

Тому що, скажімо так, в профі боксі, м'яко кажучи, не пішло щось. Напевно, те, як його вели, не зовсім спрацювало. Чия це вина: Берінчика або компанії - не мені судити. Просто є факт, що кар'єра не склалася.

Тому можна або сидіти і, я не знаю, гуляти по вулиці. Або боксувати ось так.

Якщо розглядати це з точки зору якихось амбіційних боїв за титул, то, напевно, участь в такого роду шоу - це перший сигнал до того, що в ту сторону Денис вже не дивиться. Тому що, щоб там боксувати, потрібен якийсь системний підхід, якийсь промоушен, а зриватися на півроку, щоб побитися на голих кулаках - це навряд чи сприяє твоїй гарній боксерській формі.

Але я не знаю, це, мабуть, краще вирішувати Денису і його команді", - сказав Гвоздик.