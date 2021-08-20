Гвоздик оцінив шанси Усика у бою з Джошуа

Джерело - xsport.ua.
Олександр Гвоздик не підходить по антропометрії Ентоні Джошуа і не може допомогти Олександру Усику.
Про це заявив сам Гвоздик.
"Зараз ми з Усиком не перетинаємося. Стиль Гассієва, антропометрія Гассієва - я міг допомогти Саші. Зараз, напевно, в цьому немає сенсу. Тобто, я можу з Сашком провести хороший спаринг, але конкретно під опонента, під Джошуа то, що я роблю, не зовсім підходить.
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Тоді його готував Анатолій Ломаченко, зараз він теж там, в таборі. Чи це додає впевненості? Саша завжди вмів дивувати, він завжди добре з тяжами боксував. Я б перед цим боєм не кричав, що: "Все, ми розірвемо, ми переможемо". Я б дав в цьому бою 50 на 50. Бій, дійсно, для Саші важкий. Але я вірю, що він може перемогти", - зазначив Гвоздик.