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Гвоздик оцінив шанси Усика у бою з Джошуа

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Гвоздик оцінив шанси Усика у бою з Джошуа
#Усик, #Гвоздик

Джерело - xsport.ua.

Олександр Гвоздик не підходить по антропометрії Ентоні Джошуа і не може допомогти Олександру Усику.

Про це заявив сам Гвоздик.

"Зараз ми з Усиком не перетинаємося. Стиль Гассієва, антропометрія Гассієва - я міг допомогти Саші. Зараз, напевно, в цьому немає сенсу. Тобто, я можу з Сашком провести хороший спаринг, але конкретно під опонента, під Джошуа то, що я роблю, не зовсім підходить.

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Тоді його готував Анатолій Ломаченко, зараз він теж там, в таборі. Чи це додає впевненості? Саша завжди вмів дивувати, він завжди добре з тяжами боксував. Я б перед цим боєм не кричав, що: "Все, ми розірвемо, ми переможемо". Я б дав в цьому бою 50 на 50. Бій, дійсно, для Саші важкий. Але я вірю, що він може перемогти", - зазначив Гвоздик.

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