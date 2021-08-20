Гвоздик оцінив шанси Усика у бою з Джошуа

Українець дає рівні шанси суперникам

Олександр Гвоздик не підходить по антропометрії Ентоні Джошуа і не може допомогти Олександру Усику.

Про це заявив сам Гвоздик.

"Зараз ми з Усиком не перетинаємося. Стиль Гассієва, антропометрія Гассієва - я міг допомогти Саші. Зараз, напевно, в цьому немає сенсу. Тобто, я можу з Сашком провести хороший спаринг, але конкретно під опонента, під Джошуа то, що я роблю, не зовсім підходить.

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