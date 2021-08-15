Рігондо і Касімеро встановили рекорд за ударами

Джерело - Чемпiон.

Поєдинок між чемпіоном світу за версією WBO в найлегшій вазі Джонріелем Касімеро (31-4, 21 KO) і Гільєрмо Рігондо (20-2, 13 КО) встановив рекорд.

Як повідомляє система підрахунку ударів CompuBox, Касімеро і Рігондо викинули найменшу кількість точних ударів в 12-раундовому бою за 36-річну історію її існування.

В цілому Рігондо завдав 221 удар, з яких точними виявилися 44. У його суперника 47 влучань з 297 викинутих ударів.

Зазначимо, що в третьому і четвертому раундах боксери на двох викидали по чотири точних удари. Протягом бою по ходу одного раунду нікому з них не вдалося нанести більше семи точних ударів. Навіть в заключній трихвилинці Рігондо і Касімеро разом примудрилися влучити всього шість разів.