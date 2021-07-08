Контракт на бій Усика з Джошуа ще не підписаний

У рамках переговорів щодо проведення бою Олександр Усик - Ентоні Джошуа є три маленькі моменти, які потрібно обговорити.

Про це повідомляє промоутер Олександр Красюк.

"Згідно з моїм досвідом, бій зроблений, коли обидва боксери вийшли на ринг. У нас є три маленькі моменти, які потрібно обговорити. Нічого серйозного. Це невеликі моменти, яких може і не відбутися, але ми ж професіонали. Постараємося вирішити їх сьогодні вночі, а потім буде конференц-дзвінок з підписанням контрактів.

Ми постійно говоримо, що підпишемо контракти протягом декількох днів, але річ у тому, що наші юристи знаходяться в США, ми на Україні, а хлопці з команди Джошуа у Великій Британії", - зазначив Красюк.