Бій Усик - Джошуа зможуть відвідати понад 60 тисяч глядачів

У Великій Британії послаблять карантинні обмеження

Поєдинок між Олександром Усиком (18-0, 13 KO) і Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) зможуть відвідати понад 60 тисяч глядачів.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

З 19 липня в Великій Британії будуть ослаблені обмеження, пов'язані з боротьбою з коронавірусною інфекцією, і трибуни спортивних стадіонів зможуть заповнюватися на 100%.

Бій Усика і Джошуа запланований на 25 вересня і пройде на арені Тоттенгем Готспур, яка може прийняти 62 850 вболівальників.

У своєму останньому бою Усик здолав Дерека Чісору за очками. Джошуа в кінці минулого року нокаутував Кубрата Пулєва, захистивши три чемпіонські пояси в суперважкій вазі.

Раніше, промоутер назвав фатальну помилку Джошуа при підготовці до бою з Усиком.