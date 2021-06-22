 Ломаченко: Хочу показати, що я кращий, ніж Лопес | Бокс | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Ломаченко: Хочу показати, що я кращий, ніж Лопес

Сьогодні 18:09 585 0
Українець сподівається провести другий бій проти американського чемпіона
Ломаченко: Хочу показати, що я кращий, ніж Лопес
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко продовжує наполягати на тому, що бій з Теофімо Лопесом мав закінчитися внічию.

Про це заявив сам українець.

"Я думаю, Лопес розуміють, що сталося, і усвідомлюють, що це була не їхня перемога. Вони розуміють, що це була нічия. Але у всіх ЗМІ вони говорять людям: Ей, забудьте про Ломаченко. Теофімо каже, що буде рухатися далі. Зрозуміло, адже він розуміє, що якщо відбудеться другий бій, то це буде інша гра.

Зараз я хочу показати себе, що я краще, ніж Теофімо. Так, поки незрозуміло, чи отримаю коли-небудь реванш, але для мене навіть маленької ймовірності буде досить", - заявив Ломаченко.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Лопес відбулася в ніч з 17 на 18 жовтня 2020 року. Тоді американець здолав Василя рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу.

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