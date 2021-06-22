Ломаченко: Хочу показати, що я кращий, ніж Лопес

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко продовжує наполягати на тому, що бій з Теофімо Лопесом мав закінчитися внічию.

Про це заявив сам українець.

"Я думаю, Лопес розуміють, що сталося, і усвідомлюють, що це була не їхня перемога. Вони розуміють, що це була нічия. Але у всіх ЗМІ вони говорять людям: Ей, забудьте про Ломаченко. Теофімо каже, що буде рухатися далі. Зрозуміло, адже він розуміє, що якщо відбудеться другий бій, то це буде інша гра.

Зараз я хочу показати себе, що я краще, ніж Теофімо. Так, поки незрозуміло, чи отримаю коли-небудь реванш, але для мене навіть маленької ймовірності буде досить", - заявив Ломаченко.