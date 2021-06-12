Екстренер Кличка назвав Ломаченка базарною бабою

Український боксер Василь Ломаченко поводився негідно після невдачі у бою за титул абсолютного чемпіона світу проти Теофімо Лопеса, коли відмовився визнавати свою поразку.

Про це розповів Колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городнічев.

"Поведінка Ломаченко після поразки Лопесу? Ой, це "триндець". Всі говорять, що я базарна баба, як на базарі про них розповідаю. А він що, не базарна баба? Взяв і почав скиглити. Тобі руку не підняли, це факт, що ти програв. Подивіться у Boxrec, що там написано? Lost. Все, тема закрита", - сказав Городнічев, який був одним із асистентів американського тренера Володимира Кличка - Джонатона Бенкса", - відзначив Городнічев.