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Лінарес: Ломаченко повинен починати з нуля, щоб отримати великі можливості

Сьогодні 13:59 269 0
Нагадаємо, Лінарес проведе бій з Хейні
Лінарес: Ломаченко повинен починати з нуля, щоб отримати великі можливості
#Ломаченко, #Лінарес

Джерело - Behind The Gloves.

Українському боксеру Василю Ломаченку потрібно ретельно працювати, щоб отримати наступний великий бій.

Про це заявив колишній чемпіон світу Хорхе Лінарес.

"Мій бій з Ломаченко був чудовим. Я показав справжнє шоу. Я програв той бій, але мені плювати - це безцінний досвід. Можу сказати, що Ломаченко після поєдинку зі мною вже не той, ким був раніше. Але я дуже поважаю його", - заявив боксер.

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"Ломаченко повинен починати з нуля, щоб отримати нові великі можливості, тому що він програв в останньому бою Теофімо Лопесу. Йому потрібно ретельно працювати, щоб отримати ще один великий бій", - сказав Лінарес

Раніше Хейні переважив Лінареса.

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