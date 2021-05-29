Українському боксеру Василю Ломаченку потрібно ретельно працювати, щоб отримати наступний великий бій.

Про це заявив колишній чемпіон світу Хорхе Лінарес.

"Мій бій з Ломаченко був чудовим. Я показав справжнє шоу. Я програв той бій, але мені плювати - це безцінний досвід. Можу сказати, що Ломаченко після поєдинку зі мною вже не той, ким був раніше. Але я дуже поважаю його", - заявив боксер.