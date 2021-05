Хейні переважив Лінареса перед боєм

У Лас-Вегасі відбулася офіційна процедура зважування перед завтрашнім вечором боксу.

У головній події чемпіон WBC в легкій вазі Девін Хейні проведе захист титулу в бою проти ексчемпіона світу в трьох дивізіонах Хорхе Лінареса.

Вага Лінареса склала 60,7 кг, тоді як у Хейні 61,2 кг.

Devin Haney & Jorge Linares face-off one last time ahead of their fight this Saturday, May 29th! 💥#HaneyLinares pic.twitter.com/G8GIAjKz6v