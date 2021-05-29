 Хейні переважив Лінареса перед боєм | Бокс | Champion.com.ua
Манчестер Сіті - Челсі: анонс і прогноз на фінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:25 5772
Хейні - Лінарес: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:52 1015
Манчестер Сіті - Челсі: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 11:47 870
Хейні - Лінарес: онлайн-трансляція бою за звання чемпіона світу WBC. LIVE
Сьогодні 11:44 538
Манчестер Сіті - Челсі: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:30 1957
Фінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті - Челсі: матч-центр
Сьогодні 11:26 7619
Локателлі відхилив пропозицію Шахтаря
Вчора 23:55 1034
Розклад матчів чемпіонату світу з хокею
Вчора 23:17 12199
Коноплянка і Коваленко пропустять Євро-2020
Вчора 21:39 570
Джошуа може звільнити титул WBO і уникнути бою з Усиком
Вчора 20:09 6710
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5   2200 На сайт

 

Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту

Хейні переважив Лінареса перед боєм

Сьогодні 11:43 180 0
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку
Хейні переважив Лінареса перед боєм
#Хейні, #Лінарес

Джерело - Чемпіон.

У Лас-Вегасі відбулася офіційна процедура зважування перед завтрашнім вечором боксу.

У головній події чемпіон WBC в легкій вазі Девін Хейні проведе захист титулу в бою проти ексчемпіона світу в трьох дивізіонах Хорхе Лінареса.

Вага Лінареса склала 60,7 кг, тоді як у Хейні 61,2 кг.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Коментарі ()