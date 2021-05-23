Ф’юрі: Я розмажу Вайлдера

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі відреагував на підписання контракту на третій бій з Деонтеєм Вайлдером.
Про це розповів сам боксер.
"Буде третій бій з Вайлдером, тому що він соска, любитель виправдовуватися. Чи варто нам зробити це і позбавити Вайлдера від його страждань? Ми розірвемо його на шматки, проломивши йому іншу сторону черепа, нанесемо йому травму другого плеча, другого біцепса, другої ноги і мошонки.
Важливо: Ф'юрі підписав контракт на третій бій з Вайлдером
Вайлдер, контракт підписаний. Я тебе розмажу. Я маю на увазі, що буду бити тебе, а потім - бум! Ти опинишся в нокауті. З тобою буде покінчено в кінцівці першого раунду. Я забрав у тебе душу і силу. Я заборгував тобі суперпобиття", - сказав Ф'юрі.
✍️ Contract signed— Top Rank Boxing (@trboxing) May 23, 2021
🗓 July 24
📍 Las Vegas
🥊 #FuryWilder3@Tyson_Fury 🤜🤛 @BronzeBomber
Once more and for all. pic.twitter.com/5wSYOe4VJ5