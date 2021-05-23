Ф’юрі: Я розмажу Вайлдера

Тайсон Ф'юрі прокоментував бій проти Деонтея Вайлдера

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі відреагував на підписання контракту на третій бій з Деонтеєм Вайлдером.

Про це розповів сам боксер.