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Ф’юрі: Я розмажу Вайлдера

Сьогодні 13:26 199 0
Тайсон Ф'юрі прокоментував бій проти Деонтея Вайлдера
Ф’юрі: Я розмажу Вайлдера
#Вайлдер, #Ф’юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі відреагував на підписання контракту на третій бій з Деонтеєм Вайлдером.

Про це розповів сам боксер.

"Буде третій бій з Вайлдером, тому що він соска, любитель виправдовуватися. Чи варто нам зробити це і позбавити Вайлдера від його страждань? Ми розірвемо його на шматки, проломивши йому іншу сторону черепа, нанесемо йому травму другого плеча, другого біцепса, другої ноги і мошонки.

Важливо: Ф'юрі підписав контракт на третій бій з Вайлдером

Вайлдер, контракт підписаний. Я тебе розмажу. Я маю на увазі, що буду бити тебе, а потім - бум! Ти опинишся в нокауті. З тобою буде покінчено в кінцівці першого раунду. Я забрав у тебе душу і силу. Я заборгував тобі суперпобиття", - сказав Ф'юрі.

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