Стали відомі суми гонорарів боксерів

Гонорари чемпіона WBC у важкій вазі Тайсона Ф'юрі і чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа за перший бій складуть мінімум по 100 млн доларів.

Про це повідомляє The Athletic.

150 млн доларів виплатять організатори поєдинку - королівство Саудівської Аравії.

Очікується, що бій збере понад мільйон платних трансляцій в США і понад два - у Великій Британії.

Нагадаємо, бій Джошуа - Ф'юрі має відбутися 14 серпня у Саудівській Аравії. Реванш планується організувати в Лондоні на стадіоні Вемблі.

Раніше повідомлялося, що боксери отримають по 75 млн доларів за бій.