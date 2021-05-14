 Беленюк: Бій проти Накатані буде прохідним для Ломаченка | Бокс | Champion.com.ua
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Беленюк: Бій проти Накатані буде прохідним для Ломаченка

Вчора 23:40 1334 0
Нардеп - про свої очікування від бою
Беленюк: Бій проти Накатані буде прохідним для Ломаченка
#Беленюк, #Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Боксер Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) у бою проти Масайосі Накатані (19-1, 13 КО) є фаворитом.

Про це заявив український борець греко-римського стилю і народний депутат України Жан Беленюк.

"Думаю, це буде цікавий бій. Всі поєдинки Василя - видовищні, професійні. Ломаченко - професор у своїй справі.

Не можу нічого сказати про Накатані, тому що не бачив його поєдинків. Упевнений, що цей бій буде прохідним для Василя. Після поразки він буде ще більше хотіти перемогти.

Ломаченко - чемпіон. Чим відрізняються чемпіони від звичайних спортсменів? Це характер. Вони навіть після кризових ситуацій піднімаються і перемагають, їх це не ламає, а мотивує", - сказав Беленюк.

Ломаченко і Накатані вийдуть на ринг 26 червня. Поєдинок відбудеться у Лас-Вегасі.

Раніше, Ломаченко прилетів до США на бій із Накатані.

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