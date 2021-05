Названо гонорари Руїса та Арреоли за бій

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс, який в головному бою переміг одноголосним рішенням ветерана Кріса Арреолу, заробив мільйон доларів.

Про це повідомляє відомий журналіст і інсайдер Ден Рафаель.

Гонорар його суперника склав 300 тисяч доларів.

Per California State Athletic Commission, official contract purses for Saturday’s PBC Fox PPV card: Andy Ruiz $1M, Chris Arreola $300k; Omar Figueroa $200k, Abel Ramos $150k; Sebastian Fundora $70k, Jorge Cota $60k; Jesus Ramos $75k, Javier Molina $85k (more) #RuizArreola #boxing