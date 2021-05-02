Руїс вперше за півтора року вийшов на бій

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 2 травня в Карсоні (Каліфорнія) колишній чемпіон світу в суперважкій вазі 31-річний Енді Руїс (33–2, 22 KO) переміг 40-річного ветерана Кріса Арреолу (38–6–1, 33 KO).

Руїс краще розпочав бій, але у другому раунді побував у нокдауні. Відзначимо, що 2-3 раунди порадували чималою кількістю цікавих моментів. Далі активність боксерів зменшилася і Руїс впевнено перебоксував суперника. Судді одноголосно віддали перевагу Енді Руїсу: 117–110, 118–109, 118–109.

Таким чином, колишній чемпіон світу виграв бійелімінатор за версією WBA і повинен отримати статус обов'язкового претендента на чемпіонський титул.

Раніше, Паркер переміг Чісору та став володарем пояса WBO Inter-Continental.