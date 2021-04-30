Черкашин дізнався дату дебюту в США

Український проспект влітку проведе свій перший бій за океаном

Український проспект середньої ваги Федір Черкашин (17-0, 11 КО) наступний бій проведе в США, дебютувавши за океаном.

Про це повідомляє RingPolska.

19 червня Черкашин виступить в вечорі боксу від Golden Boy Promotions, провівши поєдинок в андеркарді у Хайме Мунгії з Мексики і Мацея Сулецького з Польщі.

Ім'я опонента поки залишається невідомим.

Останній раз 25-річний Черкашин боксував в березні, вигравши за очками у Хав'єра Франсіско Антунеш. Той бій українець провів зі зламаним ребром, але вже залікував травму і повернувся до тренувань.