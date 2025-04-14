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Росіянина, який представляв Сербію на Олімпіаді, дискваліфікували на 6 років

Руслан Травкін — 14 квітня 2025, 11:25
Росіянина, який представляв Сербію на Олімпіаді, дискваліфікували на 6 років
Хетаг Цаболов
x.com/OKSrbije

Росіянина Хетага Цаболова, який у 2021 році змінив російське спортивне громадянство на сербське, дискваліфікували на шість років за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомила пресслужба Міжнародного агентство допінг-тестування (ITA).

Дискваліфікація 33-річного борця відраховується з 28 червня 2024 року до 27 червня 2030 року. Цаболова покарали за статтями про фальсифікацію та ухилення, відмову або неявку на процедуру взяття проб.

Як додає видання Telegraf.rs, спортсмена було відсторонено у квітні минулого року, але подав апеляцію, що дозволило виступити на Олімпіаді в Парижі, де він вибув у чвертьфіналі.

Цаболов виграв золото на чемпіонаті світу 2014 року в категорії до 70 кг, а також срібло 2017 року під прапором РФ. У складі збірної Сербії він вигравав бронзу ЧС-2023 (уже у вазі до 74 кг), а також бронзу на чемпіонаті Європи 2023 (до 79 кг).

Нагадаємо, кенійського марафонця Бріміна Місої Кіпкоріра дискваліфікували на 5 років через позитивний тест на допінг.

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