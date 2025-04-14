Кріс Пол встановив два рекорди для гравців, які проводили 20-й сезон в НБА
Зірковий розігруючий Сан-Антоніо Сперс Кріс Пол став автором одразу кількох ветеранських досягнень НБА.
Про це повідомляє ESPN.
В ніч на 14 квітня 39-річний баскетболіст вийшов у старті на гру проти Торонто (125:118). Кріс Пол став першим гравцем в історії НБА, який вийшов у стартовому складі в усіх 82 матчах сезону у своєму 20-му сезоні в лізі.
Попереднє досягнення належало великому Джону Стоктону, який виходив у старті в усіх 82 іграх у свій 19-й рік в НБА. Той сезон став для нього останнім у кар'єрі.
До того ж, Пол став першим, хто завершив 20-й сезон в НБА з 700+ очками та 600+ передачами.
У 82 матчах регулярного сезону-2024/25 Кріс Пол набирав у середньому 8,7 очка, 3,6 підбирань та 7,4 передачі. Сан-Антоніо завершив кампанію на тринадцятому місці таблиці Західної конференції, не вийшовши в постсезон.
Раніше стало відомо, що ще одна команда Заходу продовжила контракт зі своїм тренером.