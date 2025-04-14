Кріс Пол встановив два рекорди для гравців, які проводили 20-й сезон в НБА

Зірковий розігруючий Сан-Антоніо Сперс Кріс Пол став автором одразу кількох ветеранських досягнень НБА.

Про це повідомляє ESPN.

В ніч на 14 квітня 39-річний баскетболіст вийшов у старті на гру проти Торонто (125:118). Кріс Пол став першим гравцем в історії НБА, який вийшов у стартовому складі в усіх 82 матчах сезону у своєму 20-му сезоні в лізі.

Попереднє досягнення належало великому Джону Стоктону, який виходив у старті в усіх 82 іграх у свій 19-й рік в НБА. Той сезон став для нього останнім у кар'єрі.

До того ж, Пол став першим, хто завершив 20-й сезон в НБА з 700+ очками та 600+ передачами.

More history made 🌟@CP3 is now the first player in NBA history to have 700+ points and 600+ assists in their 20th season! pic.twitter.com/TbblvQ9qP0 — San Antonio Spurs (@spurs) April 13, 2025

У 82 матчах регулярного сезону-2024/25 Кріс Пол набирав у середньому 8,7 очка, 3,6 підбирань та 7,4 передачі. Сан-Антоніо завершив кампанію на тринадцятому місці таблиці Західної конференції, не вийшовши в постсезон.

Раніше стало відомо, що ще одна команда Заходу продовжила контракт зі своїм тренером.