Доведеться зачекати, – Аморім не визначився із воротарем, який зіграє проти Ліона в Лізі Європи

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім ще не знає, хто захищатиме ворота його команди у матчі-відповіді проти Ліона в Лізі Європи.

Слова 40-річного португальця наводить ESPN.

Помилки основного голкіпера манкуніанців Андре Онана призвели до того, що перша гра цих команд завершилася внічию 2:2. Через це Аморім не поставив Онана на матч проти Ньюкасла (1:4), надавши можливість Алтаю Баїндиру проявити себе.

Але й турецький воротар припустився гольової помилки, яка додала тренеру головного болю перед важливим поєдинком. Після гри з "сороками" Аморім заявив, що він ще не визначився із голкіпером, який зіграє проти Ліона.

"Вам, хлопці, доведеться почекати. Завтра (14 квітня) ми починаємо наступний тиждень, і я виберу найкращу стартову одинадцятку на наступний матч", – сказав Аморім.

Португальський фахіведь розкритикував виступ своїх підопічних у другому таймі гри з Ньюкаслом.

"Коли ми пропустили другий гол на початку другого тайму, ми впали духом, і нам потрібно бути кращими в ці моменти, ми повинні контролювати ситуацію. Вони (Ньюкасл) вже є дуже, дуже хорошою командою, але помилки, яких ми припустилися під час гри, допомогли їм набути впевненості та виграти матч".

Поразка від Ньюкасла стала для "червоних дияволів" вже 14-ю в межах АПЛ цього сезону. Це означає, що МЮ гарантовано завершить кампанію з найнижчою для себе кількістю очок за всю історію Прем'єр-ліги.

"Це відображення нашого сезону. Ми повинні прийняти це, рухатися вперед і намагатися в майбутньому робити речі набагато краще, щоб у нас більше не було такого сезону".

Матч-відповідь між Манчестер Юнайтед та Ліоном відбудеться у четвер, 17 квітня, на "Олд Трафофрд". Старт поєдинку запланований на 22:00 за київським часом.

Раніше головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола підтвердив продовження контракту з одним з лідерів команди.