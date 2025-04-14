Ноєр не допоможе Баварії у матчі проти Інтера в Лізі чемпіонів

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр не зможе допомогти своїй команді у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 39-річний німець не встиг відновитися від травми, а тому його участь у єврокубковій зустрічі більше не розглядається.

Таким чином, у воротах "ротен" знову стоятиме Йонас Урбіг. Для 21-річного голкіпера це буде вже дев'ята поява на полі у футболці Баварії з моменту свого трансферу в січні цього року.

Щодо Ноєра, то він продовжить своє відновлення за індивідуальною програмою. Повернення до гри проти Майнца 26 квітня вважається реалістичним варіантом. Тому Мануель, швидше за все, також пропустить матч з Гайденгаймом на цих вихідних (19 квітня).

Чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів між Інтером та Баварією відбудеться у середу, 16 квітня, в Мілані на "Джузеппе Меацца". Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що наприкінці березня Мануель Ноєр зазнав рецидиву травми литкового м'яза.