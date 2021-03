Руїс дізнався ім'я суперника і дату наступного бою

Колишній чемпіон у суперважкій вазі Енді Руїс проведе поєдинок в рамках боксерського шоу PBC, який відбудеться на арені Dignity Health Sports Park в Карсоні (штат Каліфорнія, США).

Про це повідомляє FOX Sports.

Суперником мексиканського боксера стане чотириразовий претендент на титул Кріс Арреола (38-6-1, 33 KO), якому виповнилося 40 років.

Поєдинок відбудеться першого травня.

🚨 RUIZ RETURNS 🚨



Former Unified Heavyweight Champion @Andy_destroyer1's long-awaited ring return will be against Chris Arreola at Dignity Health Sports Park in Carson, CA on Saturday, May 1 and live on FOX Sports PPV! #RuizArreola pic.twitter.com/xjo08dnWdr