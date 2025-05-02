Один з клубів АПЛ увімкнувся у боротьбу за Луніна
Андрій Лунін
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Клуб Англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла увімкнувся у боротьбу за українського голкіпера Реала Андрія Луніна.
Про це повідомляє fichajes.net.
За інформацією джерела, команда з Бірмінгема підшукує заміну Еміліану Мартінесу, який влітку, швидше за все, залишить клуб, і Лунін є одним з головних претендентів на його пряму заміну.
Раніше повідомлялося, що агент українського воротаря Жорже Мендеш провів з керівництвом "вершкових" термінову зустріч, на якій повідомив, що його клієнт розглядає зміну клубної прописки, адже ним цікавиться низка інших команд.
Також стало відомо, що гравцем цікавиться турецький Галатасарай.