Один з клубів АПЛ увімкнувся у боротьбу за Луніна

Клуб Англійської Прем'єр-ліги Астон Вілла увімкнувся у боротьбу за українського голкіпера Реала Андрія Луніна.

Про це повідомляє fichajes.net.

За інформацією джерела, команда з Бірмінгема підшукує заміну Еміліану Мартінесу, який влітку, швидше за все, залишить клуб, і Лунін є одним з головних претендентів на його пряму заміну.

Раніше повідомлялося, що агент українського воротаря Жорже Мендеш провів з керівництвом "вершкових" термінову зустріч, на якій повідомив, що його клієнт розглядає зміну клубної прописки, адже ним цікавиться низка інших команд.

Також стало відомо, що гравцем цікавиться турецький Галатасарай.