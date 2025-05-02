Визначено найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Захисник Інтера Дензел Думфріс став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів за підсумками перший півфінальних матчів.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

У поєдинку з каталонською Барселоною нідерландський футболіст забив два голи та віддав результативну передачу на Маркуса Тюрама.

1st: Denzel Dumfries

2nd: Vitinha



Dumfries' performance in Barcelona earns Player of the Week! 👏@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/WLgDOeFl7D — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 2, 2025

У голосуванні Дензел зміг обійти півзахисника ПСЖ Вітінью, який став найкращим гравцем матчу з Арсеналом.

Загалом у сезоні-2024/25 на рахунку Думфріса 40 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 10 м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше УЄФА оголосила символічну збірну тижня в Лізі чемпіонів.