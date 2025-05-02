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Визначено найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

Володимир Максименко — 2 травня 2025, 14:01
Визначено найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів
Дензел Думфріс
Getty images

Захисник Інтера Дензел Думфріс став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів за підсумками перший півфінальних матчів.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

У поєдинку з каталонською Барселоною нідерландський футболіст забив два голи та віддав результативну передачу на Маркуса Тюрама.

У голосуванні Дензел зміг обійти півзахисника ПСЖ Вітінью, який став найкращим гравцем матчу з Арсеналом.

Загалом у сезоні-2024/25 на рахунку Думфріса 40 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 10 м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше УЄФА оголосила символічну збірну тижня в Лізі чемпіонів.

Інтер Думфріс Ліга чемпіонів-2024/25

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