Визначено найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів
Дензел Думфріс
Getty images
Захисник Інтера Дензел Думфріс став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів за підсумками перший півфінальних матчів.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
У поєдинку з каталонською Барселоною нідерландський футболіст забив два голи та віддав результативну передачу на Маркуса Тюрама.
У голосуванні Дензел зміг обійти півзахисника ПСЖ Вітінью, який став найкращим гравцем матчу з Арсеналом.
Загалом у сезоні-2024/25 на рахунку Думфріса 40 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 10 м'ячів та віддав чотири результативні передачі.
Раніше УЄФА оголосила символічну збірну тижня в Лізі чемпіонів.