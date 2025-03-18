Стародубцева зіграє з Осакою на старті турніру в Маямі: відомий час

Юлія Стародубцева зіграє з Наомі Осакою (Японія) у першому колі основної сітки турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.

Осака є чотириразовою переможницею змагань Grand Slam. Тенісистки раніше не зустрічалися між собою.

Розклад матчу за участю Стародубцевої

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Перше коло одиночного розряду, 18 березня

18:30*. Юлія Стародубцева (110, Україна) – Наомі Осака (61, Японія), корт Grandstand, 2-м запуском, після матчу Грачова – Паркс.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

Нагадаємо, напередодні Стародубцева обіграла у фіналі кваліфікації турніру в Маямі німкеню Татьяну Марію.