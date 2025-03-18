Стародубцева зіграє з Осакою на старті турніру в Маямі: відомий час
Юлія Стародубцева
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Юлія Стародубцева зіграє з Наомі Осакою (Японія) у першому колі основної сітки турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.
Осака є чотириразовою переможницею змагань Grand Slam. Тенісистки раніше не зустрічалися між собою.
Розклад матчу за участю Стародубцевої
Miami Open – WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Перше коло одиночного розряду, 18 березня
18:30*. Юлія Стародубцева (110, Україна) – Наомі Осака (61, Японія), корт Grandstand, 2-м запуском, після матчу Грачова – Паркс.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом
Нагадаємо, напередодні Стародубцева обіграла у фіналі кваліфікації турніру в Маямі німкеню Татьяну Марію.