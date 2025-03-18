Мілан готовий викупити контракт екскапітана Манчестер Сіті

Мілан готовий викупити контракт Кайла Вокера у Манчестер Сіті наприкінці сезону.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Очікується, що майбутня угода буде розрахована до літа 2027 року. Англійський колектив отримає за свого екскапітана близько п'яти мільйонів євро.

#ACMilan and Kyle #Walker are planning to continue together. #Milan have an option to buy to sign him on a permanent deal from #ManchesterCity. Ready a contract until 2027 for the english fullback. #transfers #MCFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 17, 2025

Вокер приєднався до "россонері" взимку на правах оренди й за цей час встиг зіграти 9 матчів у всіх турнірах, в яких не зміг відзначитись результативними діями.

Раніше повідомлялось, що зірковий форвард Атлетико залишить клуб влітку.