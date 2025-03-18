Мілан готовий викупити контракт екскапітана Манчестер Сіті
Кайл Вокер
Мілан
Мілан готовий викупити контракт Кайла Вокера у Манчестер Сіті наприкінці сезону.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Очікується, що майбутня угода буде розрахована до літа 2027 року. Англійський колектив отримає за свого екскапітана близько п'яти мільйонів євро.
Вокер приєднався до "россонері" взимку на правах оренди й за цей час встиг зіграти 9 матчів у всіх турнірах, в яких не зміг відзначитись результативними діями.
Раніше повідомлялось, що зірковий форвард Атлетико залишить клуб влітку.