Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тоттенгем може підписати Миколенка

Микола Дендак — 18 березня 2025, 11:38
Тоттенгем може підписати Миколенка
Віталій Миколенко
ФК Евертон

Футболіст Евертона та збірної України Віталій Миколенка влітку може перебратися в Тоттенгем.

Про це повідомляє Yardbarker.

Українець, а також одноклубник Віктора Циганкова у Жироні Мігель Гутьєррес є запасними варіантами для "шпор".

Зазначається, що іменитий клуб Англійської Прем'єр-ліги цілеспрямовано шукатиме на ринку лівого захисника і головним кандидатом є Раян Аїт-Нурі з Вулвергемптона.

Проте клуби можуть не домовитися щодо переходу, адже "вовки" планують отримати 50-60 млн євро, а "шпори" готові віддати 35 млн. До того ж на Раяна претендують інші топклуби АПЛ.

У поточному сезоні Миколенко провів за Евертон 29 матчів у всіх турнірах. В активі українця 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 28 млн євро.

Нагадаємо, нещодавно Миколенко зіграв 100-й матч у межах АПЛ. Ювілейним для українця став поєдинок 27-го туру чемпіонату проти Брентфорда (1:1), в якому він ще й відзначився рятівним асистом.

АПЛ привітала українця, вручивши йому спеціальну нагороду за 100 поєдинків.

Вулвергемптон Евертон Збірна України з футболу Віталій Миколенко Тоттенгем

Тоттенгем

Тоттенгем обрав двох кандидатів на заміну Постекоглу
Арсенал завдяки голу Меріно переграв Челсі, МЮ розгромив Лестер у 29 турі АПЛ
Арсенал Зінченка проти Челсі, Лестер прийме Манчестер Юнайтед у 29 турі АПЛ
Колишня зірка Тоттенгема зіграв перший офіційний матч за 2 роки, але через 10 хвилин був вилучений
Тоттенгем визначився з майбутнім Вернера

Останні новини