Тоттенгем може підписати Миколенка

Футболіст Евертона та збірної України Віталій Миколенка влітку може перебратися в Тоттенгем.

Про це повідомляє Yardbarker.

Українець, а також одноклубник Віктора Циганкова у Жироні Мігель Гутьєррес є запасними варіантами для "шпор".

Зазначається, що іменитий клуб Англійської Прем'єр-ліги цілеспрямовано шукатиме на ринку лівого захисника і головним кандидатом є Раян Аїт-Нурі з Вулвергемптона.

Проте клуби можуть не домовитися щодо переходу, адже "вовки" планують отримати 50-60 млн євро, а "шпори" готові віддати 35 млн. До того ж на Раяна претендують інші топклуби АПЛ.

У поточному сезоні Миколенко провів за Евертон 29 матчів у всіх турнірах. В активі українця 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 28 млн євро.

Нагадаємо, нещодавно Миколенко зіграв 100-й матч у межах АПЛ. Ювілейним для українця став поєдинок 27-го туру чемпіонату проти Брентфорда (1:1), в якому він ще й відзначився рятівним асистом.

АПЛ привітала українця, вручивши йому спеціальну нагороду за 100 поєдинків.