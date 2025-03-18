Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Стала відома причина відсутності Михайлюка у матчі з Чикаго

Володимир Максименко — 18 березня 2025, 11:21
Стала відома причина відсутності Михайлюка у матчі з Чикаго
Святослав Михайлюк
Getty images

Атакувальний захисник Юти Святослав Михайлюк пропустив матч НБА проти Чикаго через травму.

Про це повідомляє пресслужба Джаз.

За повідомленням франшизи, український баскетболіст відчув біль у правій нозі напередодні поєдинку, через що лікарі вирішили не ризикувати здоров'ям Михайлюка.

У сезоні-2024/25 українець зіграв 28 матчів, в яких в середньому набирав 9.3 очок та виконував 2.4 підбирання.

Раніше НБА наклала штраф на Юту через правило використання зірок.

Святослав Михайлюк НБА Юта Джаз

Святослав Михайлюк

НБА оштрафувала Юту Михайлюка на велику суму через порушення правил використання зірок
Навчаю молодь, передаю чемпіонський досвід: Михайлюк – про свої задачі в Юті
Перстень для Михайлюка, Лейкерс програли аутсайдеру Сходу: результати матчів НБА
Михайлюк з рук гравців Бостона отримав чемпіонський перстень за минулий сезон
Михайлюк відіграв 19 хвилин, тріумф Клівленда, Даллас вчергове програв: результати матчів НБА

Останні новини