Стала відома причина відсутності Михайлюка у матчі з Чикаго
Святослав Михайлюк
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Атакувальний захисник Юти Святослав Михайлюк пропустив матч НБА проти Чикаго через травму.
Про це повідомляє пресслужба Джаз.
За повідомленням франшизи, український баскетболіст відчув біль у правій нозі напередодні поєдинку, через що лікарі вирішили не ризикувати здоров'ям Михайлюка.
У сезоні-2024/25 українець зіграв 28 матчів, в яких в середньому набирав 9.3 очок та виконував 2.4 підбирання.
Раніше НБА наклала штраф на Юту через правило використання зірок.