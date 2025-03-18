Стала відома причина відсутності Михайлюка у матчі з Чикаго

Атакувальний захисник Юти Святослав Михайлюк пропустив матч НБА проти Чикаго через травму.

Про це повідомляє пресслужба Джаз.

За повідомленням франшизи, український баскетболіст відчув біль у правій нозі напередодні поєдинку, через що лікарі вирішили не ризикувати здоров'ям Михайлюка.

Jazz Injury Report:



*AVAILABLE - Jordan Clarkson (left plantar fasciitis/illness)



*AVAILABLE - Keyonte George (left foot contusion/illness)



*AVAILABLE - Lauri Markkanen (right ankle soreness)



OUT - John Collins (left ankle sprain)



OUT - Elijah Harkless (G League)



OUT -… — Utah Jazz (@utahjazz) March 17, 2025

У сезоні-2024/25 українець зіграв 28 матчів, в яких в середньому набирав 9.3 очок та виконував 2.4 підбирання.

Раніше НБА наклала штраф на Юту через правило використання зірок.