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Зірка Сакраменто отримав чергову травму

Володимир Максименко — 18 березня 2025, 12:00
Зірка Сакраменто отримав чергову травму
NBA

Форвард Сакраменто Домантас Сабоніс отримав дві травми за ходом матчу проти Мемфіса та вибув на невизначений термін.

Про це повідомляє ESPN.

У першій чверті баскетболіст отримав удар ліктем в обличчя, через що був вимушений тимчасово залишити паркет через кров.

Втім, на початку третьої частини гри Сабоніс підвернув щиколотку та за допомогою товаришів по команді остаточно вибув з гри. Попри безліч питань від журналістів, тренер Кингз відмовився коментувати строки відновлення Домантаса.

У сезоні-2024/25 литовець зіграв 58 матчів, в яких в середньому набирає 19.2 очок та виконує 13.9 підбирань.

Зазначимо, що на початку березня Сабоніс отримав травму підколінного сухожилля, через яку пропустив майже два тижні.

Домантас Сабоніс Сакраменто Кінгс НБА

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