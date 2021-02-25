Ф'юрі: Вайлдеру кінець

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) негативно ставиться до виправдань Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО) після очного поєдинку, в якому Циганський король технічним нокаутом переміг американця.
Про це заявив сам боксер.
"Я вважаю, що це все відбувається, тому що у нього в таборі велика кількість людей, які цілуються в дупу.
Деонтей абсолютно розчарував мене як чоловік, і мені його шкода. Навіть якщо він повернеться, я думаю, йому кінець. Люди його більше не бояться", - сказав Ф'юрі.
Tyson Fury on Deontay Wilder's excuses: "I believe it's mostly because he's got a load of arse kissers in his camp. He's absolutely disappointed me as a man and I feel sorry for him… Even if he does come back, I think he's finished. People are not afraid of him anymore." [@ESPN]— Michael Benson (@MichaelBensonn) February 24, 2021
Нагадаємо, Гірн хоче побачити повернення Вайлдера та Руїса.