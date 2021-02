Ф'юрі: Вайлдеру кінець

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) негативно ставиться до виправдань Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО) після очного поєдинку, в якому Циганський король технічним нокаутом переміг американця.

Про це заявив сам боксер.

Tyson Fury on Deontay Wilder's excuses: "I believe it's mostly because he's got a load of arse kissers in his camp. He's absolutely disappointed me as a man and I feel sorry for him… Even if he does come back, I think he's finished. People are not afraid of him anymore." [@ESPN]