Два легендарні боксери знову зійдуться в поєдинку

Джерело - Metro.

Два колишні абсолютні чемпіони світу Майк Тайсон і Евандер Холіфілд знову зустрінуться на рингу.

Про це заявив легендарний американський боксер Заб Джуда

"Бій відбудеться, все погоджено. Майк Тайсон проти Евандера Холіфілда: частина третя - приголомшливо. Мене в цьому поєдинку цікавить все, потрібно подивитися перші два їх бою, і немає ніяких сумнівів, чому захочеться подивитися їх третю зустріч в рингу. Контракт підписаний. Майк і Евандер тренуються щодня. Обидва вийдуть в ринг, щоб зробити свою роботу. Все буде по-справжньому. Це буде відмінний бій втретє", - заявив Джуда.

Боксери зустрічалися в рингу двічі (в 1996 і 1997 роках). У першому бою Тайсон програв технічним нокаутом в 11-му раунді, у другому Майк був дискваліфікований за те, що відкусив частину вуха суперника.

Раніше, Тайсон і Холіфілд за бій можуть отримати космічні гонорари.