Тайсон і Холіфілд за бій можуть отримати космічні гонорари

Легендарним боксерам запропонували вельми значний гонорар

Легендарні боксери Майк Тайсон і Евандер Холіфілд ведуть переговори про проведення третього бою.

Про це повідомляє The Sun.

Легенди отримали вельми солідну пропозицію з Дубая, де планується провести цей бій. Боксери можуть отримати досить солідний гонорар - понад 200 мільйонів доларів.

Стверджується, що організатори впевнені в тому, що бій добре продасться і прибуток буде набагато вище, ніж від продажу бою Залізного Майка проти Роя Джонса-молодшого.

Нагадаємо, в останній раз Тайсон і Холіфілд зустрічалися в рингу в 1997 році, і саме в тому поєдинку Майк відкусив Евандеру вухо, за що був дискваліфікований.

Раніше, Холіфілд готовий битися з Тайсоном.